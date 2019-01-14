Футбол

Анри рассказал о сильных качествах Фабрегаса
Спорт-Экспресс
11:01

Марсель — Монако
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Максим Лопес
13′
38′
Юри Тилеманс
Морган Сансон
58′
65′
Фоде Балло
Жюльен Серрано
72′
Александр Головин
Мусса Силла
Лукас Окампос
74′
Димитри Пайе
Клинтон Н`Жи
74′
79′
Мусса Силла
Максим Лопес
Валер Жермен
90′+2′
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заявил, что полузащитник монегасков Сеск Фабрегас может изменить ситуацию на поле. 31-летний испанец в воскресенье дебютировал в составе красно-белых в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (1:1).
Спорт-Экспресс11:01

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Анри рассказал о сильных качествах Фабрегаса

Спорт-Экспресс11:01

Анри: «Фабрегас прибавлял по ходу матча с „Марселем“. Он смог взять игру под свой контроль»

Sport24.ru01:42
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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