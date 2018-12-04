Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Амьеном».

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

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