Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.
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Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Обновлено в 11:53
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Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
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Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
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По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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NBC: в администрации Трампа произошел раскол
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Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
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Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Футбол
Кроос и Нойер сыграют с Голландией с первых минут
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Голландии.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
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Каньон в Исландии из клипа Джастина Бибера закрывают из-за овертуризма
Каньон Fjaðrargljufur прославил клип Джастина Бибера "I'll Show You", снятый там в 2015 году.
Обновлено вчера в 08:01
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Политика
Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда
Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:52
Футбол
Михал Билек: «Преимущество было на стороне суперзвездной России»
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с командой России во втором туре отборочного раунда Евро-2020.
Обновлено в 12:53
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Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
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Футбол
Колобков: Черышев показал себя лидером сборной России по футболу
Полузащитник Денис Черышев показал себя настоящим лидером сборной России по футболу в матче против команды Казахстана.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
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Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
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