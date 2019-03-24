Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.
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Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Газета.Ru06:11

Анри признан лучшим легионером в истории английской премьер-лиги

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Анри победил в опросе ВВС на звание лучшего легионера в истории премьер-лиги

Спорт-Экспресс04:43

Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Sport24.ru04:47

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Матч ТВ05:18

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Чемпионат04:14

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Sport.ru04:43
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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