Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.

Спорт день за днем

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская "Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Шоу-бизнес Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.

Игры В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Общество Число жертв циклона в Африке превысило 700 человек Количество подтвержденных жертв циклона Идаи в южной части Африки превысило 700 человек, сообщила в воскресенье BBC News.

Политика Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Здоровье Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.

Происшествия Сезон фонтанов открылся прорывом трубы в Пушкине Сегодня, 24 марта, на проезжей части Конюшенной улицы после прорыва водопроводной трубы забил фонтан.

Политика Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену "Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не стал вступать в перепалку с 85-летним экспертом Доном Черри, заявив, что для него более важным является мнение семьи и партнёров по команде.

Происшествия В Испании полиция задержала пожилых грабителей банков Правоохранительные органы Испании задержали двух пожилых мужчин 80 и 73 лет, организовавших два ограбления банков в Барселоне.

Музыка The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.

Спорт Харви сломал палку Большунову и крикнул: «Погнали» В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.

Политика Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».