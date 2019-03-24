Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Газета.Ru06:11

Анри признан лучшим легионером в истории английской премьер-лиги

РИА Новости05:21

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Sport.ru04:43

Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Sport24.ru04:47

Анри победил в опросе ВВС на звание лучшего легионера в истории премьер-лиги

Спорт-Экспресс04:43

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Чемпионат04:14

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Матч ТВ05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Обновлено вчера в 03:28
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Политика

Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

"Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе

Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Игры

В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Общество

Число жертв циклона в Африке превысило 700 человек

Количество подтвержденных жертв циклона Идаи в южной части Африки превысило 700 человек, сообщила в воскресенье BBC News.
Обновлено в 01:55
Политика

Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Под грифом «секретно»: как работает подводный спецназ на Балтике

Все, что касается практической деятельности этого подразделения, скрыто под грифом «секретно».
Обновлено в 04:02
Здоровье

Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
Обновлено в 03:18
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin

Обновлено в 05:52
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Общество

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено вчера в 13:06
Политика

Латынина: Назарбаев ушел в отставку, чтобы Путин не забрал север Казахстана

Нурсултан Назарбаев вынужден был покинуть должность президента Казахстана досрочно, чтобы сохранить территориальную целостность страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Сезон фонтанов открылся прорывом трубы в Пушкине

Сегодня, 24 марта, на проезжей части Конюшенной улицы после прорыва водопроводной трубы забил фонтан.
Обновлено в 06:40
Политика

В ЛНР заявили, что миссия ОБСЕ не подтверждает открытие КПП «Золотое»

Обновлено в 06:13
Политика

Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену

"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Хоккей

Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не стал вступать в перепалку с 85-летним экспертом Доном Черри, заявив, что для него более важным является мнение семьи и партнёров по команде.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Испании полиция задержала пожилых грабителей банков

Правоохранительные органы Испании задержали двух пожилых мужчин 80 и 73 лет, организовавших два ограбления банков в Барселоне.
Обновлено вчера в 21:36
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Спорт

Харви сломал палку Большунову и крикнул: «Погнали»

В мужском масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Квебеке россиянину Александру Большунову сломали палку.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол

Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»

Обновлено в 05:23
Политика

Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку

О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:55
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрик Кантона
Французский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище «Король Эрик». Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино. Одной из работ Эрика Кантона как актёра стала роль Монсеньора де Фуа в исторической драме «Елизавета». В 2011-2012 годах работал спортивным директором клуба «Нью-Йорк Космос». Ему посвятил свой фильм «В поисках Эрика» британский кинорежиссёр Кен Лоуч.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное