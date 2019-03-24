Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.
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Анри признан лучшим легионером в истории английской премьер-лиги

РИА Новости05:21

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Матч ТВ05:18

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Sport.ru04:43

Анри победил в опросе ВВС на звание лучшего легионера в истории премьер-лиги

Спорт-Экспресс04:43

Анри признан лучшим легионером в истории английского футбола

Вести.Ru04:31

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Чемпионат04:14

Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Sport24.ru04:47
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Эрик Кантона
Французский футболист, нападающий. Наиболее известен по своим выступлениям за сборную Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги. До сих пор является легендой среди болельщиков «Юнайтед», которые дали ему прозвище «Король Эрик». Завершил карьеру игрока в 1997 году, после чего снимался в кино. Одной из работ Эрика Кантона как актёра стала роль Монсеньора де Фуа в исторической драме «Елизавета». В 2011-2012 годах работал спортивным директором клуба «Нью-Йорк Космос». Ему посвятил свой фильм «В поисках Эрика» британский кинорежиссёр Кен Лоуч.
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