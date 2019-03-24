Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛSport.ru 04:43
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал". Отмечается, что французский голеодор набрал сорок пять процентов голосов от общего количества.
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