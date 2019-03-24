Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛRT на русском 07:38
Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Общество
Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве
Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
Обновлено в 04:33
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Общество
Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к мероприятиям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит подготовку к важным мероприятиям.
Обновлено в 08:34
Политика
В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Панин пояснил свои слова о ненависти к России
Обновлено в 04:41
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»
Обновлено в 07:00
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13