Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛRT на русском 07:38

Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Газета.Ru06:11

Анри признан лучшим легионером в истории английской премьер-лиги

РИА Новости05:21

Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Sport24.ru04:47

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Матч ТВ05:18

Анри победил в опросе ВВС на звание лучшего легионера в истории премьер-лиги

Спорт-Экспресс04:43

Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Чемпионат04:14

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Sport.ru04:43
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Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Общество

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.
Обновлено в 04:33
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Хоккей

Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Общество

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено вчера в 13:06
Общество

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом

По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к мероприятиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проводит подготовку к важным мероприятиям.
Обновлено в 08:34
Политика

В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Панин пояснил свои слова о ненависти к России

Обновлено в 04:41
Происшествия

Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»

В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае

На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Происшествия

Число госпитализированных с отравлением в Хасавюрте увеличилось до 104

Обновлено в 08:46
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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