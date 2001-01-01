Футбол
Анри попросил игрока «Страсбура» не тянуть время: «Сукин внук, сейчас 43-я минута!»Sports.ru вчера в 16:45
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри оскорбил защитника "Страсбура" Кенни Лала в очном матче команд (1:5).
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Анри попросил игрока «Страсбура» не тянуть время: «Сукин внук, сейчас 43-я минута!»
Sports.ruвчера в 16:45
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Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Землетрясение произошло в необычном месте
Сегодня ночью, 17 января, в 1.44 зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в обычно сейсмически спокойном районе – в Норвежском море.
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Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
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Обновлено вчера в 19:00
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan
Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
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Политика
Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией
Если газопровод "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 73
В результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 73 человека, еще 74 пострадали.
Обновлено вчера в 19:23
Теннис
Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:26
Происшествия
Два человека пострадали в драке в московском метро
Двое мужчин получили ножевые ранения в результате драки, произошедшей в субботу, 19 января, станции «Трубная» московского метрополитена.
Обновлено в 00:30
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МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Москве
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Кино
Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа
Специалисты назвали 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа.
Обновлено вчера в 17:37
Космос
Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США
Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Умер кинодокументалист Рашид Давлетшин
Известный кинодокументалист из Перми Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Крещение 68 тысяч свердловчан окунулись в купели
За минувшие сутки в Свердловской области 68 тысяччеловек окунулись в ледяные проруби.
Обновлено в 01:16
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны
Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Андрей Губин рассказал, к чему привело его тяжелое заболевание
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
84 тыс. человек приняли участие в акциях «желтых жилетов» во Франции
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу
Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».
Обновлено вчера в 18:02
Политика
ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту
ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
В Лаосе показали российские танки Т-72
Российские танки Т-72, которые были поставлены из России, показали на параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли
Обновлено вчера в 10:05