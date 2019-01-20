Футбол

Анри остался недоволен судейством после разгрома от «Страсбура»Спорт-Экспресс 19:57

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри после матча 21-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:5) отметил, что недоволен судейством. По словам специалиста, в пользу его команды должны были назначить пенальти в первом тайме.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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