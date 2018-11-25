Футбол

Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением
Газета.Ru
01:36

Кан — Монако
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Мишель Д’Орнано»
Казимир Нинга
38′
Поль Бесс
52′
55′
Радамель Фалькао
Казимир Нинга
Еванс Джозеф
57′
59′
Софьян Диоп
Пеле
Жесси Деменге
Саиф-Эддин Кауи
62′
Клаудио Бовю
Ясин Бамму
72′
76′
Насер Шадли
Самуэль Грансир
77′
Александр Головин
81′
Радамель Фалькао
Мусса Силла
90′+6′
Ронаэль Пьер-Габриэль
90′+7′
Юссеф Аит Беннассер
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт". Наставник доволен победой клуба со счетом 1:0.
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