Футбол

Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»Sportbox.RU вчера в 15:54

«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Как сообщает RMC, главный тренер «Монако» Тьерри Анри уже связывался с 31-летним футболистом, предложив ему перейти во французскую команду на правах аренды до конца сезона.
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Анри хочет видеть в «Монако» Феллайни

Евро-футбол.рувчера в 16:10

Анри хочет пригласить в «Монако» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Феллайни

Чемпионатвчера в 16:44

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Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»

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Анри зовет Феллайни в «Монако»

Sport24.ruвчера в 15:22
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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