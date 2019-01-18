Футбол

Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»Матч ТВ вчера в 15:54

«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Как сообщает RMC, главный тренер «Монако» Тьерри Анри уже связывался с 31-летним футболистом, предложив ему перейти во французскую команду на правах аренды до конца сезона.
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«Монако» хочет приобрести Феллаини

Спорт-Экспрессвчера в 22:07

Анри зовет Феллайни в «Монако»

Sport24.ruвчера в 15:22

«Монако» хочет арендовать Феллайни до конца сезона

Sports.ruвчера в 19:44

Анри хочет видеть в «Монако» Феллайни

Евро-футбол.рувчера в 16:10

Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»

Sportbox.RUвчера в 15:54

Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»

Матч ТВвчера в 15:54

Анри хочет пригласить в «Монако» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Феллайни

Чемпионатвчера в 16:44
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Футбол

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги

"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
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«Енисей» подписал контракт с экс-защитником «Томи» Тихим

Защитник Дмитрий Тихий перешел в красноярский "Енисей", сообщается на официальном сайте футбольного клуба РПЛ.
Обновлено в 02:11
Футбол

Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре

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Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Лука Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи»

Голкипер «Реала» Лука Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Обновлено вчера в 16:01
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«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»

22-летний форвард перешел в «Бетис» в 2016 году из «Ромы» за 7,5 миллиона евро. Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов.
Обновлено в 02:20
Футбол

В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»

Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

«Хетафе» дома разгромил «Алавес»

«Хетафе» одержал победу в домашнем матче с «Алавесом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»

Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Икарди продлит контракт с «Интером»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что аргентинец продлит контракт с миланским клубом.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

Защитник «Нанта» Маршалл найден мертвым в своей квартире

Защитник "Нанта" Джермейн Маршал найден мертвым в собственной квартире, сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Паредес согласовал с «ПСЖ» условия контракта

Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Черышев включён в заявку «Валенсии» на матч с «Сельтой»

Российский хавбек Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на гостевую встречу 20-го тура Примеры против "Сельты".
Обновлено в 02:21
Футбол

Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» перешел в немецкий «Магдебург»

Экс-вратарь самарских "Крыльев Советов" Гиорги Лория подписал контракт с футбольным клубом "Магдебург", который выступает во второй немецкой бундеслиге.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: какой прогноз на матч?

В субботу «Ливерпулю» предстоит пройти испытание одним из самых неудобных соперников.
Обновлено вчера в 09:04
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Маруан Феллайни
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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