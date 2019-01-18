Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»Матч ТВ вчера в 15:54

«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Как сообщает RMC, главный тренер «Монако» Тьерри Анри уже связывался с 31-летним футболистом, предложив ему перейти во французскую команду на правах аренды до конца сезона.

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