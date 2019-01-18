Футбол
Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»Матч ТВ вчера в 15:54
«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни. Как сообщает RMC, главный тренер «Монако» Тьерри Анри уже связывался с 31-летним футболистом, предложив ему перейти во французскую команду на правах аренды до конца сезона.
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Футбол
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Енисей» подписал контракт с экс-защитником «Томи» Тихим
Защитник Дмитрий Тихий перешел в красноярский "Енисей", сообщается на официальном сайте футбольного клуба РПЛ.
Обновлено в 02:11
Футбол
Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре
Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер прибыл в расположение команды, которая проводит тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Лука Зидан может сыграть за «Реал» против «Севильи»
Голкипер «Реала» Лука Зидан может выйти на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»
22-летний форвард перешел в «Бетис» в 2016 году из «Ромы» за 7,5 миллиона евро. Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов.
Обновлено в 02:20
Футбол
В «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит»
Представители донецкого "Шахтера" отказались комментировать информацию о возможном переходе Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит", сообщает Football.ua.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
«Хетафе» дома разгромил «Алавес»
«Хетафе» одержал победу в домашнем матче с «Алавесом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Икарди продлит контракт с «Интером»
Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что аргентинец продлит контракт с миланским клубом.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Защитник «Нанта» Маршалл найден мертвым в своей квартире
Защитник "Нанта" Джермейн Маршал найден мертвым в собственной квартире, сообщает клубная пресс-служба.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Паредес согласовал с «ПСЖ» условия контракта
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Черышев включён в заявку «Валенсии» на матч с «Сельтой»
Российский хавбек Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на гостевую встречу 20-го тура Примеры против "Сельты".
Обновлено в 02:21
Футбол
Матч Кокорина и Мамаева в «Бутырке» отменен
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» перешел в немецкий «Магдебург»
Экс-вратарь самарских "Крыльев Советов" Гиорги Лория подписал контракт с футбольным клубом "Магдебург", который выступает во второй немецкой бундеслиге.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: какой прогноз на матч?
В субботу «Ливерпулю» предстоит пройти испытание одним из самых неудобных соперников.
Обновлено вчера в 09:04