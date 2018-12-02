Футбол

Анри: «У „Монако“ выработался страх перед победами»
Sport24.ru
03:33

Монако — Монпелье
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
Юри Тилеманс
42′
57′
Амбруаз Ойонго
Жуниор Самбия
Насер Шадли
Пеле
61′
73′
Дамьен ле Таллек
Петар Шкулетич
Радамель Фалькао
Мусса Силла
75′
81′
Гаэтан Лаборд
Ронаэль Пьер-Габриэль
Софьян Диоп
86′
86′
Петар Шкулетич
88′
Анди Делорт
Факундо Пирис
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражения от «Монпелье» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Франции признался, что у игроков его команды уже начинает вырабатываться страх побед. В таблице Лиги 1 команда Анри с 10 очками располагается на предпоследнем месте.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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