Футбол
Юри Тилеманс
|42′
|57′
Амбруаз Ойонго
Жуниор Самбия
Насер Шадли
Пеле
|61′
|73′
Дамьен ле Таллек
Петар Шкулетич
Радамель Фалькао
Мусса Силла
|75′
|81′
Гаэтан Лаборд
Ронаэль Пьер-Габриэль
Софьян Диоп
|86′
|86′
Петар Шкулетич
|88′
Анди Делорт
Факундо Пирис
|47%
|Владение мячом
|53%
|78%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|5
|Отборы
|14
|7
|Фолы
|20
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Монако
Расстановка 4‑4‑2
16
Бенальо
36
Диоп
32
Бадьяшиль
5
Жемерсон
24
Раджи
39
Хенрихс
15
Аит Беннассер
8
Тилеманс
28
Пеле
17
Головин
34
Силла
40
Лекомт
2
Агилар
5
Мендес
4
Илтон
3
Конгре
6
Самбия
13
Схири
25
Молле
32
Шкулетич
23
Пирис
10
Лаборд
Монпелье
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после поражения от «Монпелье» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Франции признался, что у игроков его команды уже начинает вырабатываться страх побед. В таблице Лиги 1 команда Анри с 10 очками располагается на предпоследнем месте.
Sport24.ru03:33
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