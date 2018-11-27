Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Soccer.ru
15:42

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Кефрен Тюрам-Ульен
68′
Жюльян Бьянконе
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
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Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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