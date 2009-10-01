Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Soccer.ru
15:42

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Khéphren Thuram-Ulien
68′
Giulian Biancone
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Soccer.ru15:42

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Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Soccer.ru15:42

Тьерри Анри: «Вылет „Монако“ из еврокубков не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Sports.ru15:44
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