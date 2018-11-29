Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Soccer.ru
вчера в 15:42

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Кефрен Тюрам-Ульен
68′
Жюльян Бьянконе
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Soccer.ruвчера в 15:42

Подробнее о событии

Анри: «Теперь „Монако“ сосредоточится на чемпионате Франции»

Sport24.ru01:19

Тьерри Анри: «Теперь мы можем сосредоточиться на играх чемпионата Франции»

Матч ТВ00:42

Тьерри Анри: «Теперь мы можем сосредоточиться на играх чемпионата Франции»

Sportbox.RU00:42

Тьерри Анри: Покидаем Лигу чемпионов и можем сосредоточиться на чемпионате

Советский спортвчера в 19:16

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Soccer.ruвчера в 15:42

Тьерри Анри: «Вылет „Монако“ из еврокубков не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Sports.ruвчера в 15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 01:40
Футбол

Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Обновлено в 01:41
Футбол

Каррера анонсировал открытие своего сайта

Напомним, Каррера принял Спартак в сезоне-2016/17 и привел команду к победе в чемпионате России.
Обновлено в 01:41
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Вильи

Обновлено в 01:33
Футбол

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы

«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:43
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Главный тренер «Копенгагена» понимает сложность матча с «Зенитом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».
Обновлено в 01:34
Футбол

«Рапид» рассчитывает на победу в матче Лиги Европы против «Спартака»

"Рапид" занимает последнее место в группе G Лиги Европы, набрав 4 очка. "Спартак" с 5 очками занимает второе место.
Обновлено в 00:00
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Игроки «Анжи» посетили детский дом с благотворительной акцией

Футболисты «Анжи» Иван Новосельцев, Юрий Дюпин, Павел Долгов и Гаэль Ондуа и тренер команды Ренат Избулатов посетили специальный коррекционный детский дом в Каспийске.
Обновлено в 00:31
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Азар не сыграет в матче с ПАОКом

Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 10:18
ещё по теме
Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное