Футбол

Анри: «„Монако“ прибегнет к ротации в Дортмунде»
Евро-футбол.ру
04:35

Держим в голове встречу с "Лионом". У "Боруссии" тоже достаточно потерь.
Евро-футбол.ру04:35

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Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Sport24.ru06:48

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Sportbox.RU04:35

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Матч ТВ04:35

Анри: в игре с «Боруссией» будет ротация, нам скоро предстоит матч с «Лионом»

Чемпионат04:17

Тьерри Анри: В матче с «Боруссией» у «Монако» будет ротация

Советский спорт03:59

Тьерри Анри: «У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда»

Спорт-Экспресс03:36

Тьерри Анри: «У „Монако“ будет ротация, но у „Боруссии“ тоже много потерь»

Sports.ru04:04
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Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ стремится выиграть все турниры»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 06:34
Футбол

Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 06:47
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако» в Лиге чемпионов

По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

Обновлено в 06:45
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:53
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 06:52
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 03:58
Футбол

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме «Верить и мечтать» вместе с актёром Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 06:35
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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