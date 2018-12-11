Держим в голове встречу с "Лионом". У "Боруссии" тоже достаточно потерь.

Анри: «„Монако“ прибегнет к ротации в Дортмунде»

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