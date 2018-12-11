Футбол

Анри: «„Монако“ прибегнет к ротации в Дортмунде»
Евро-футбол.ру
04:35

Держим в голове встречу с "Лионом". У "Боруссии" тоже достаточно потерь.
Евро-футбол.ру04:35

Подробнее о событии

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Sport24.ru06:48

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Sportbox.RU04:35

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Матч ТВ04:35

Анри: в игре с «Боруссией» будет ротация, нам скоро предстоит матч с «Лионом»

Чемпионат04:17

Тьерри Анри: В матче с «Боруссией» у «Монако» будет ротация

Советский спорт03:59

Тьерри Анри: «У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда»

Спорт-Экспресс03:36

Тьерри Анри: «У „Монако“ будет ротация, но у „Боруссии“ тоже много потерь»

Sports.ru04:04
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 08:35
Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 08:11
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 08:01
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 08:22
Футбол

Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»

Обновлено в 08:25
Футбол

«Рубин» поздравил Бухарова со свадьбой

Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.
Обновлено в 08:07
Футбол

Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 08:25
Футбол

Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу

Полузащитник "Ривер Плейта" Хуан Кинтеро хочет вернуться в Европу, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Футбол

Каррагер: «Клопп оказался даже лучше, чем я о нём думал»

Клопп оказался в моих глазах даже лучше, чем я думал раньше. Это благодаря нынешнему сезону.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Эвертон» предложит 40 млн евро за форварда «РБ Лейпцига»

Форвард "РБ Лейпцига" Жан-Кевин Огюстен имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ.
Обновлено в 07:47
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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