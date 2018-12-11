Футбол

Анри: «„Монако“ прибегнет к ротации в Дортмунде»
Евро-футбол.ру
04:35

Держим в голове встречу с "Лионом". У "Боруссии" тоже достаточно потерь.
Евро-футбол.ру04:35

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Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Sportbox.RU04:35

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Матч ТВ04:35

Анри: в игре с «Боруссией» будет ротация, нам скоро предстоит матч с «Лионом»

Чемпионат04:17

Тьерри Анри: В матче с «Боруссией» у «Монако» будет ротация

Советский спорт03:59

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Sport24.ru06:48

Тьерри Анри: «У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда»

Спорт-Экспресс03:36

Тьерри Анри: «У „Монако“ будет ротация, но у „Боруссии“ тоже много потерь»

Sports.ru04:04
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Футбол

«Локомотив» вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромив «Шальке»

Московский "Локомотив" вышел в плей-офф Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обыграв в гостях немецкий "Шальке".
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Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

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Исполняющий обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Михаил Галактионов заявил, что команда попала в рабочую группу в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.
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На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
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Хавбек «Манчестер Сити» выбыл на три недели

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва из-за травмы выбыл из строя на три недели.
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Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»

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Представители железнодорожников запечатлели картонную модель немецкого защитника в разных локациях Гельзенкирхена.
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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