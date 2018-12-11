Футбол

Анри: «„Монако“ прибегнет к ротации в Дортмунде»
Евро-футбол.ру
04:35

Держим в голове встречу с "Лионом". У "Боруссии" тоже достаточно потерь.
Евро-футбол.ру04:35

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Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Sportbox.RU04:35

Тьерри Анри: «Мы держим в голове матч с „Лионом“»

Матч ТВ04:35

Анри: в игре с «Боруссией» будет ротация, нам скоро предстоит матч с «Лионом»

Чемпионат04:17

Тьерри Анри: В матче с «Боруссией» у «Монако» будет ротация

Советский спорт03:59

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Sport24.ru06:48

Тьерри Анри: «У Дортмунда тоже много потерь. Но это все равно сильная команда»

Спорт-Экспресс03:36

Тьерри Анри: «У „Монако“ будет ротация, но у „Боруссии“ тоже много потерь»

Sports.ru04:04
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 09:23
Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:37
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 09:41
Футбол

Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»

Обновлено в 09:26
Футбол

Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом

Исландец получил красную карточку на 82-й минуте за то, что ударил мячом в болл-боя, а затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Обновлено в 10:01
Футбол

Давид Сильва выбыл на несколько недель

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва получил травму в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".
Обновлено в 10:01
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 09:18
Футбол

Артем Дзюба полетел в отпуск раньше одноклубников

Обновлено в 09:18
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении у «Реала» полузащитника Марко Асенсио, однако сам футболист не спешит покидать Мадрид.
Обновлено в 09:56
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 08:57
Футбол

Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол

«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием

Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.
Обновлено в 10:09
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист, завершивший карьеру в 2014 году. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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