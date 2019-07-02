Политика
Анонсированы новые протесты на МайданеLenta.ru 12:25
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Лоза: Пугачёва не первая, кто въезжает на перрон
Обновлено в 08:22
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Наука
Пентагон разработал систему идентификации личности по сердечному ритму
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено в 13:50
Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова вернулась в Москву
Накануне модель сообщила в Instagram, что вернулась в Москву, немало удивив этим публику.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве
Обновлено в 06:13
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Кино
Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса
По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Иркутске загорелся склад хлебозавода
Склад хлебозавода загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:25
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июле
Обновлено в 09:30
Экономика
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41