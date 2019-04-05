Игры
Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftВести.Хайтек вчера в 11:28
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон
Обновлено 16 мая в 12:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество
В России появилось неожиданно много защитников скверов
В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Музыка
Лазарев со своей песней на Евровидении вошёл в чарты 11 стран
Обновлено в 03:47
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Лось погиб в ночной аварии на Мурманском шоссе
Обновлено в 00:58
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено вчера в 04:06
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол
«Коломна» оштрафована на 1 тысячу рублей за появление собаки на поле
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Коломну» по итогам домашнего матча Олимп-ПФЛ с «Муромом» (2:2). Клуб из Московской области оштрафован на одну тысячу рублей за «появление животных на поле» – на газон выбежала собака.
Обновлено в 00:50
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47