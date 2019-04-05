Игры

Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftВести.Хайтек вчера в 11:28

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Microsoft выпустит версию игры Minecraft с дополненной реальностью

REGNUM02:15

Анонсирована Minecraft: Earth — мобильная игра в дополненной реальности

Игромания.рувчера в 09:27

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Российская газетавчера в 15:00

Microsoft представила новую версию Minecraft — в духе Pokémon Go

Forbesвчера в 13:25

Minecraft анонсировала игру в дополненной реальности

Инфо24вчера в 14:52

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

News.ruвчера в 10:24

Minecraft анонсировал новую игру с дополненной реальностью

Телеканал 360°вчера в 17:19
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге

Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Политика

Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой

Российский сенатор Алексей Пушков считает «риторической белибердой» обещания избранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 07:33
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Политика

Вице-канцлер Австрии заподозрен в сделке с россиянкой

Лидеры многих партий уже требуют отставки Хайнца-Кристиана Штрахе, а так же дальнейших перевыборов.
Обновлено в 06:43
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Обновлено в 04:11
Происшествия

Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности

Жителя американского штата Айдахо арестовали за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенные в 1996 году.
Обновлено в 02:44
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Музыка

Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран

Обновлено в 04:34
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Теннис

Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро

Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев

Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»

По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
Обновлено в 06:40
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Футбол

Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна

По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Интернет

Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»

Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено 16 мая в 04:21
Экономика

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
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Minecraft
Компьютерная игра (открытый мир)
Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
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