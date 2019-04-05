Игры
Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftВести.Хайтек вчера в 11:28
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге
Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено 16 мая в 10:12
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Татарстане синоптики ожидают заморозки до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Политика
Пушков назвал слова Зеленского о возвращении Крыма белибердой
Российский сенатор Алексей Пушков считает «риторической белибердой» обещания избранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.
Обновлено в 07:33
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Политика
Вице-канцлер Австрии заподозрен в сделке с россиянкой
Лидеры многих партий уже требуют отставки Хайнца-Кристиана Штрахе, а так же дальнейших перевыборов.
Обновлено в 06:43
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Происшествия
177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо
Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Происшествия
Мужчину в США арестовали за убийство 23-летней давности
Жителя американского штата Айдахо арестовали за изнасилование и убийство 18-летней девушки, совершенные в 1996 году.
Обновлено в 02:44
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Музыка
Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран
Обновлено в 04:34
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Теннис
Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв Дель Потро
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Белоруссия создаст аналог российского «Искандер-М»
По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
Обновлено в 06:40
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна
По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Интернет
Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»
Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено 16 мая в 04:21
Экономика
Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя
Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31