Игры
Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftВести.Хайтек вчера в 11:28
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Ксения Бородина призналась, что у нее началась паранойя
Звезда допускает, что на фоне информационной перегруженности у нее развивается паранойя.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Ученые предупредили граждан об опасности соков
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 06:10
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 05:44
Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Стал известен повлиявший на уход Аллегри из «Ювентуса» руководитель
Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед приложил максимум усилий, чтобы убрать Массимилиано Аллегри с поста наставника команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:28
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
По меньшей мере пять детей погибли, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 05:17
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году
Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Авто
Чем хороши новые топливные форсунки Delphi?
Обновлено в 03:26
Политика
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 08:15