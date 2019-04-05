Игры

Анонсирована мобильная AR-версия MinecraftВести.Хайтек вчера в 11:28

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Microsoft выпустит версию игры Minecraft с дополненной реальностью

REGNUM02:15

Minecraft анонсировал новую игру с дополненной реальностью

Телеканал 360°вчера в 17:19

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

News.ruвчера в 10:24

Microsoft представила новую версию Minecraft — в духе Pokémon Go

Forbesвчера в 13:25

Minecraft анонсировала игру в дополненной реальности

Инфо24вчера в 14:52

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Российская газетавчера в 15:00

Анонсирована Minecraft: Earth — мобильная игра в дополненной реальности

Игромания.рувчера в 09:27
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Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

Обновлено в 05:21
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Ксения Бородина призналась, что у нее началась паранойя

Звезда допускает, что на фоне информационной перегруженности у нее развивается паранойя.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Наука

Ученые предупредили граждан об опасности соков

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 06:10
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 05:44
Футбол

Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол

Стал известен повлиявший на уход Аллегри из «Ювентуса» руководитель

Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед приложил максимум усилий, чтобы убрать Массимилиано Аллегри с поста наставника команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено вчера в 03:19
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Политика

У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе

Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:28
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Афганистане пять детей погибли при взрыве

По меньшей мере пять детей погибли, еще 20 человек получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 05:17
Кино

Финал «Игры престолов» останется открытым

Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Политика

В Екатеринбурге готовят анкеты для соцопроса по строительству храма

Обновлено в 04:29
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году

Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Политика

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Авто

Чем хороши новые топливные форсунки Delphi?

Обновлено в 03:26
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Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 08:15
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Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
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