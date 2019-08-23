Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»Ferra 08:32
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033». О новом полнометражном фильме по легендарному роману рассказал писатель-фантаст Дмитрий Глуховский во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте ».
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 10:50
Политика
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Обновлено в 15:13
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Экономика
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Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
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Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
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Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
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Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций
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Обновлено в 12:27
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
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Шоу-бизнес
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Гаджеты
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Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
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«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
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Происшествия
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В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.
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Шоу-бизнес
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КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
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Космос
4 загадочных артефакта внеземного происхождения
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