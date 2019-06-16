Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти УкраиныКрасная весна 07:20

с чего всё началось

Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.

Политика Лидер социалистов Болгарии отказалась уходить в отставку На фоне поражения на выборах в Европарламент и резкой критики коллег лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова еще в конце мая обещала покинуть свой пост, но резко изменила решение.

Спорт Футболист Булыкин выдвинулся кандидатом в депутаты Мосгордумы Отвечая в комментариях на вопросы пользователей соцсети, Булыкин сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом.

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Авто Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Общество На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и грозы На черноморском побережье ветер может усилиться до 20 метров в секунду - На реках и водотоках руки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе МЧС края.

Кино Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).

Происшествия В Ростове локализовали пожар в ангаре Пожар в двухэтажном металлическом ангаре с поликарбонатом в Ростове-на-Дону удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.

Армия и оружие В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Политика Министры G20 хотят создать орган для борьбы с пластиковыми отходами Министры экологии стран G20 решили создать специальный орган, который будет бороться с засорением океанов и морей пластиковыми отходами, сообщает AFP, ссылаясь на министра экологии Японии.

Музыка Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".

Футбол Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала» Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).