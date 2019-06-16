Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти УкраиныКрасная весна 07:20
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
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с чего всё началось
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии".Life.ru06:37
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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