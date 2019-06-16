Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти УкраиныКрасная весна 07:20

с чего всё началось

Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.

Космос Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Космос Стал известен новый кандидат на «пост» темной материи Физик Джон Тернинг уверен, что частица «вимп», долгое время слывшая «основным кандидатом» на звание темной материи, очевидно, больше не может ей считаться.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Здоровье Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.

Политика В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2» «Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Происшествия В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.

Происшествия Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.

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Общество Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку Склон у стадиона "Волгоград Арена" размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой, сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.

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