Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти УкраиныКрасная весна 07:20
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
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с чего всё началось
По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии".Life.ru06:37
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
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