Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

с чего всё началось

Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС. По имеющейся информации, за четыре месяца в страну прибыли 218,6 тыс. человек, тогда как в этот же период прошлого года всего 177,3 тысячи. Такие показатели являются рекордными за последние 10 лет.

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