Экономика

Аномальный приток мигрантов объяснил РосстатГазета.Ru 17:03

Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС. По имеющейся информации, за четыре месяца в страну прибыли 218,6 тыс. человек, тогда как в этот же период прошлого года всего 177,3 тысячи. Такие показатели являются рекордными за последние 10 лет.
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Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года

Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.
РБК10:30

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В Росстате объяснили рост притока мигрантов в Россию в начале года

RT на русском14:49

Аномальному притоку мигрантов в Россию нашли объяснение

URA.Ru11:01

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Коммерсантъ13:25

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов в Россию в начале года

Эхо Москвы13:23

Росстат объяснил рекордный приток мигрантов

Телеканал 360°12:54

Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

РИА Новости11:45

Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года

РБК10:30
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Экономика

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