Общество
Аномально крупного быка обнаружили в Австралии
Аномально крупного быка обнаружили в АвстралииИзвестия07:16
На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Известия07:16
Оценить
37 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Транспорт
В Москве на второй день работы сломалась канатная дорога
Канатная дорога в Москве сломалась на второй день работы для пассажиров. О поломке сообщает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:08
Общество
Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова
Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 09:08
Общество
«Трезвая Россия» назвала Эстонию самой пьющей страной Европы
Что же касается тройки самых "пьяных" стран ЕС, то это Люксембург (на 26-м месте), на втором месте с конца – Словения, а самыми пьющими оказались жители Эстонии, передает "Россия 24".
Обновлено в 09:08
Погода
МЧС ожидает подъема воды в реках Кубани выше критических отметок
Подъем уровня воды в реках выше критических отметок ожидается в связи с обильными дождями в Краснодарском крае, предупреждает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:46
Общество
Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав
В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 08:35
Общество
Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета
Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.
Обновлено в 06:05
Общество
Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему
Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
Обновлено в 08:53
ЖКХ
В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся морозов
Обновлено в 09:02
Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:02
Общество
В Роскачестве назвали производителя лучшего яблочного сока
В Роскачестве рассказали, кто из российских производителей изготавливает лучший яблочный сок, передаёт Inforeactor.
Обновлено в 09:06
Общество
Названа самая популярная у россиян порода кошек
Обновлено в 08:56
Погода
Морозы в Москве отступят на выходных
Морозы отступят в Москве в выходные 1 и 2 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:52
Общество
Новое здание антидопинговой лаборатории при МГУ откроют в декабре
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ постановило внести дополнения в устав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, согласно которому в него вводится новое структурное подразделение — национальная антидопинговая лаборатория.
Обновлено в 08:56
Общество
Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов
Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.
Обновлено в 08:32
Общество
В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» после обращения омбудсмена
Запланированный на 4 декабря концерт группы "Френдзона" отменен в клубе Oliver pub в Вологде после обращения уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой оценить репертуар этого коллектива, а также рэпера Хаски, арестованного, но позже отпущенного в Краснодаре.
Обновлено в 09:01