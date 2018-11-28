Общество
На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Известия07:16
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Общество
Кадыров пообещал юному рекордсмену Рахиму Куриеву много игрушек
Обновлено в 15:33
Транспорт
Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки
Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 15:00
Общество
Путин смягчил требования к показам фильмов на кинофестивалях
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, смягчающим требованию к демонстрации фильмов на международных кинофестивалях, которые проходят в России, а также к их показу в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 15:00
Общество
Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»
Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн».
Обновлено в 15:40
Общество
Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе
Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 14:53
Общество
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Французская студентка показала, как ее лицо изменилось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 14:46
Общество
Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы
Обновлено в 15:07
Общество
IKEA поведет Павла Грудинина в суд
Обновлено в 21:17 IKEA готова вернуть землю Совхозу имени Ленина с возвратом уплаченной суммы.
Обновлено в 15:11
Здоровье
Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ
Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ.
Обновлено в 15:42
Общество
В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» по инициативе омбудсмена
Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова указала на то, что в текстах песен «Френдзоны» содержится информация, из-за которой концерты это группы должны быть запрещены для детей.
Обновлено в 13:45
Транспорт
Место расположения станции метро «Зоопарк» определили в Петербурге
В Петербурге новая станция метро «Зоопарк» может появиться в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Обновлено в 15:43
Общество
Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова
Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 12:05
Общество
Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав
В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 13:00
Общество
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах
Ранее сообщалось, что вслед за актрисой Сэнд Ванд Рой режиссера обвинила в сексуальных домогательствах бывшая директор по кастингу.
Обновлено в 15:36
Общество
Из школы Екатеринбурга изъяли рисунки с ЛГБТ-тематикой
Обновлено в 15:05