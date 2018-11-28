Общество
На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Известия07:16
Оценить
94 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество
Пятилетний чеченец наотжимался на мировой рекорд
Обновлено в 13:47
Транспорт
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 13:30
Общество
Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе
Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 13:30
Общество
В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» по инициативе омбудсмена
Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова указала на то, что в текстах песен «Френдзоны» содержится информация, из-за которой концерты это группы должны быть запрещены для детей.
Обновлено в 13:45
Общество
Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова
Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 12:05
Общество
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Французская студентка показала, как ее лицо изменилось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:33
Общество
IKEA поведет Павла Грудинина в суд
Обновлено в 21:17 IKEA готова вернуть землю Совхозу имени Ленина с возвратом уплаченной суммы.
Обновлено в 13:29
Общество
Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав
В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 13:00
Транспорт
Место расположения станции метро «Зоопарк» определили в Петербурге
В Петербурге новая станция метро «Зоопарк» может появиться в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Обновлено в 13:36
Погода
На Кубани из-за дождей подтопило два моста
Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.
Обновлено в 11:44
ЖКХ
В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов
Обновлено в 12:02
Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:10
Общество
ФСБ пришла с обысками в мэрию Якутска
Обновлено в 10:41
Общество
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах
Ранее сообщалось о двух женщинах, обвинивших Бессона в домогательствах. Одной из них была актриса Сэнд Ванд Рой.
Обновлено в 13:24
Общество
Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ
Обновлено в 13:34