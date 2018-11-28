Общество

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии
Известия
07:16

На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Известия07:16

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В Австралии двухметрового быка не смогли забить из-за гигантских размеров

РИА Новости08:16

Cлишком большие размеры спасли австралийского быка от скотобойни

ТАСС07:35

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

Известия07:16

Гигантский полуторатонный бык избежал смерти и прославился

Lenta.ru07:10

В Австралии обнаружили аномально крупного быка

Комсомольская правда06:07

В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам

RT на русском05:55

Самая большая корова в мире высотой в 194 сантиметра найдена в Австралии

VistaNewsвчера в 10:01
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Общество

Пятилетний чеченец наотжимался на мировой рекорд

Обновлено в 13:47
Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 13:30
Общество

Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе

Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 13:30
Общество

В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» по инициативе омбудсмена

Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова указала на то, что в текстах песен «Френдзоны» содержится информация, из-за которой концерты это группы должны быть запрещены для детей.
Обновлено в 13:45
Общество

Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова

Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 12:05
Общество

У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо

Французская студентка показала, как ее лицо изменилось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:33
Общество

IKEA поведет Павла Грудинина в суд

Обновлено в 21:17 IKEA готова вернуть землю Совхозу имени Ленина с возвратом уплаченной суммы.
Обновлено в 13:29
Общество

Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 13:00
Транспорт

Место расположения станции метро «Зоопарк» определили в Петербурге

В Петербурге новая станция метро «Зоопарк» может появиться в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Обновлено в 13:36
Погода

На Кубани из-за дождей подтопило два моста

Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.
Обновлено в 11:44
ЖКХ

В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов

Обновлено в 12:02
Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:10
Общество

ФСБ пришла с обысками в мэрию Якутска

Обновлено в 10:41
Общество

Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах

Ранее сообщалось о двух женщинах, обвинивших Бессона в домогательствах. Одной из них была актриса Сэнд Ванд Рой.
Обновлено в 13:24
Общество

Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ

Обновлено в 13:34
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