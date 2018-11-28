Общество

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии
Известия
07:16

На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Известия07:16

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В Австралии двухметрового быка не смогли забить из-за гигантских размеров

РИА Новости08:16

Cлишком большие размеры спасли австралийского быка от скотобойни

ТАСС07:35

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

Известия07:16

Гигантский полуторатонный бык избежал смерти и прославился

Lenta.ru07:10

В Австралии обнаружили аномально крупного быка

Комсомольская правда06:07

В Австралии бык спасся от скотобойни благодаря своим гигантским размерам

RT на русском05:55

Самая большая корова в мире высотой в 194 сантиметра найдена в Австралии

VistaNewsвчера в 10:01
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Общество

Пятилетний чеченец наотжимался на мировой рекорд

Обновлено в 12:18
Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 12:00
Общество

Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе

Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 12:08
Общество

Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова

Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 12:05
ЖКХ

В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов

Обновлено в 12:02
Общество

Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 11:54
Погода

На Кубани из-за дождей подтопило два моста

Непрекращающиеся дожди привели к подъему уровня воды в реке Шебш, в результате произошло подтопление и перелив воды через мосты на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская.
Обновлено в 11:44
Общество

Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет

Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 10:49
Общество

ФСБ пришла с обысками в мэрию Якутска

Обновлено в 10:41
Общество

Названа самая популярная у россиян порода кошек

Обновлено в 11:31
Общество

«Роскачество» проверило яблочный сок на плесень и опасные добавки

Эксперты «Роскачества» не выявили опасных веществ, микроорганизмов и плесени по результатам проверки пакетированного яблочного сока 33 марок.
Обновлено в 10:37
Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:52
Общество

Беглов рассказал Медведеву о развитии промышленности Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Александр Беглов доложил Дмитрию Медведеву, что в промышленности Петербурга сегодня заняты 340 тысяч человек, еще 160 тысяч — в IT-сфере.
Обновлено в 11:33
Общество

Собянин присвоил статус промкомплекса ВНИИ авиационных материалов

Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов присвоят статус промышленного комплекса.
Обновлено в 12:04
Общество

В Вологде отменили концерт группы «Френдзона»

Уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова направила обращение в силовые ведомства и Роскомнадзор с требованием запретить концерты «Фрнедзоны» и рэпера Хаски.
Обновлено в 10:31
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