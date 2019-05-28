Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадоРоссийская газета 03:51

Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.
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