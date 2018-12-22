Спорт

Анна Щербакова прыгнула четверной лутц на чемпионате России
Спорт-Экспресс
12:34

Фигуристка Анна Щербакова прыгнула четверной лутц на чемпионате России. На данный момент она занимает первое место. После короткой программы Щербакова занимала пятую строчку.
Спорт-Экспресс12:34

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