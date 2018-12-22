Спорт
Анна Щербакова прыгнула четверной лутц на чемпионате России
Анна Щербакова прыгнула четверной лутц на чемпионате РоссииСпорт-Экспресс12:34
Фигуристка Анна Щербакова прыгнула четверной лутц на чемпионате России. На данный момент она занимает первое место. После короткой программы Щербакова занимала пятую строчку.
Спорт-Экспресс12:34
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