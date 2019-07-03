Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Анхелиньо подписал с "горожанами" контракт на четыре года. Испанец уже выступал за "Манчестер Сити": в 2016 году он сыграл три матча за английский клуб.

Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити»

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Футбол Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи» Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Интернет В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Происшествия О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».

Политика Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Apple решит проблему с направлением взгляда при видеочате Вероятно, Apple задействует технологию, которая несколько видоизменяет картинку, меняя направление взгляда человека.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Футбол «Лион» приобрел бразильского полузащитника у «Лилля» "Лилль" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Лион" бразильского полузащитника Тиагу Мендеса.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Политика Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Происшествия Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ Банда, которая похищала нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов при помощи незаконных врезок, задержана в Нижегородской области.

Происшествия После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.

Экономика Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.