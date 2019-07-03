Футбол

Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити»РИА Новости 14:35

Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Анхелиньо подписал с "горожанами" контракт на четыре года. Испанец уже выступал за "Манчестер Сити": в 2016 году он сыграл три матча за английский клуб.
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