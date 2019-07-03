Футбол
Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити»РИА Новости 14:35
Испанский защитник Анхелиньо перешел из голландского ПСВ в "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба. Анхелиньо подписал с "горожанами" контракт на четыре года. Испанец уже выступал за "Манчестер Сити": в 2016 году он сыграл три матча за английский клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:43, Вашингтон
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия
СМИ сообщили о ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 17:21
Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках
Обновлено в 14:20
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Гаджеты
Apple решит проблему с направлением взгляда при видеочате
Вероятно, Apple задействует технологию, которая несколько видоизменяет картинку, меняя направление взгляда человека.
Обновлено в 07:57
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Футбол
«Лион» приобрел бразильского полузащитника у «Лилля»
"Лилль" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Лион" бразильского полузащитника Тиагу Мендеса.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ
Банда, которая похищала нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов при помощи незаконных врезок, задержана в Нижегородской области.
Обновлено в 15:26
Происшествия
После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок
В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Экономика
Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета
Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Кино
Фильм RT и WWF «Дикие и свободные» будет готов к концу года
RT и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России представят первый совместный документальный фильм "Дикие и свободные" до конца года, сообщила РИА Новости руководитель телеканала RT Екатерина Яковлева на праздновании 25-летия WWF в России.
Обновлено в 12:19
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 16:58