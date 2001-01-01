Футбол

Анхель Ди Мария: «У меня были сложности с Луи Ван Галем»Спорт-Экспресс 05:24

Ди Мария признался, что у него были сложные взаимоотношения с бывшим тренером "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал. Всего нападающий провел за "МЮ" 32 матча, забил четыре гола и отдал 12 голевых передач. Летом 2015 Ди Мария перешел в "ПСЖ" за 63 миллиона евро.
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Анхель Ди Мария: «У меня были проблемы с Ван Галем, когда я выступал за „МЮ“»

Матч ТВ07:25

Анхель Ди Мария: «У меня были проблемы с Ван Галем, когда я выступал за „МЮ“»

Sportbox.RU07:25

Анхель Ди Мария: «Предпочел бы не тратить свои лучшие годы на игру за „Ман Юнайтед“»

Sports.ru08:22

Ди Мария: мне не дали провести в «Манчестер Юнайтед» лучший период в карьере

Чемпионат05:57

Анхель Ди Мария: «У меня были сложности с Луи Ван Галем»

Спорт-Экспресс05:24
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Происшествия

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

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Взрыв произошел на химзаводе в Ленинградской области

Взрыв произошел на заводе по производству химических добавок в городе Кингисепп Ленинградской области.
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
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В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

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Политика

Украинскую журналистку Бойко депортировали из России

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Послы стран ЕС согласовали санкции против четырех «сотрудников ГРУ»

Послы стран ЕС согласовали в среду включение в санкционный список по химоружию четырех "сотрудников ГРУ", в том числе двух из-за инцидента в Солсбери, а также пятерых физлиц Сирии, сообщил в среду источник в структурах ЕС.
Обновлено в 07:55
Спорт

IBSF дисквалифицировала троих российских бобслеистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала троих российских бобслеистов.
Обновлено в 07:53
Политика

ФСБ выдворила из России собиравшего данные в Крыму агента СБУ

Сотрудники управления ФСБ задержали в Воронежской области и выдворили из России завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) агента Леонида Каплуна.
Обновлено в 08:06
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

«Спартак» разгромил ташкентский «Локомотив» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Локомотивом» в контрольном матче в ОАЭ.
Обновлено в 08:03
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Ушаков сообщил о планах Путина в Сербии

Помощник президента РФ по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков рассказал о планах российского лидера в Сербии.
Обновлено в 08:24
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Происшествия

РБК сообщил о деле о мошенничестве в военном НИИ по оборонзаказу

Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны (занимается вопросами военной экономики, в частности составлением госпрограмм вооружений) обвиняют в мошенничестве, пишет РБК.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Политика

Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляцию

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
Обновлено в 07:31
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McDonald’s проиграл тяжбу за торговую марку Big Mac в Евросоюзе

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика

Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям

Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
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Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.
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Умер капитан стоящего в африканском порту судна «Виктор Ткачев»

«Виктор Ткачев» и еще несколько судов ММП более полугода не могут покинуть иностранные порты из-за коммерческих споров судовладельца.
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Лавров пообещал взаимный ответ в случае отмены санкций против России

Россия «очень быстро» ответит взаимностью, если антироссийские санкции будут сняты.
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Свердловский губернатор пообещал увеличить упаковку яиц до 12 штук

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал увеличить стандартную упаковку яиц в регионе.
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В новгородской мужской колонии родилась девочка

Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости.
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ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере

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В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе

В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.
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В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

В Москве пропала мать двоих детей.
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Украина рассчитывает получить ещё два транша от МВФ

Национальный банк Украины ожидает в 2019 году получения ещё двух траншей кредита Международного валютного фонда общей суммой $2,6 млрд.
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СК возбудил два дела после нападений на российских дипломатов в Киеве

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Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»

В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
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Анхель Ди Мария
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Игрок национальной сборной Аргентины. Воспитанник клуба «Росарио Сентраль», в 2007 году Ди Мария переехал в Европу, подписав контракт с португальской «Бенфикой».
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Нидерландский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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