Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»Газета.Ru 14:36
Отмечается, что у нее была перевязана нога, однако обстоятельства травмы остаются неизвестными. Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
HTC готовит сразу пять смартфонов серии Wildfire
Источники сообщают, что HTC возрождает серию Wildfire, в которой будет пять моделей и самая мощная из них получит процессор MediaTek Helio P23 и 4 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 16:20
Политика
Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21
Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов.
Обновлено в 17:48
Культура
Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин предложил Минкультуры назначить на должность директора театра нынешнего директора по маркетингу Владимира Казаченко.
Обновлено в 16:42
Экономика
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья»
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:12
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Космос
Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX
Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».
Обновлено в 14:17
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено 24 июля в 18:04
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Обновлено в 08:09
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Наука
Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
Обновлено в 02:33
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Лилль» может купить полузащитника «Милана»
"Лилль" претендует на полузащитника "Милана" Тиагу Джало.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.
Обновлено вчера в 15:28