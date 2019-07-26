Отмечается, что у нее была перевязана нога, однако обстоятельства травмы остаются неизвестными. Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

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