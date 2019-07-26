Происшествия
Анита Цой повредила ногу на фестивале в БакуВести.Ru 15:02
Певица Анита Цой споткнулась на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку и ушибла палец на ноге. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
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Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Политика
«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Политика
Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН
Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.
Обновлено в 19:41
Политика
США призвали Турцию не разворачивать С-400
Обновлено в 01:54
Космос
В России создают частную многоразовую метеоракету
Обновлено в 03:19
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»
Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Общество
Путин принимает в Кремле пострадавших от паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Общество
Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев
Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Крупным планом: Кудрявцева не видит причин скрывать свою дочь
В Stories супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала свежий кадр с крохой, показав дочку крупным планом.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга
Колпинский районный суд Петербурга арестовал петербуржца, который обвиняется в убийстве друга из-за долга.
Обновлено в 14:57
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12