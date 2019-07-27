Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногуИзвестия 00:15

Российская певица Анита Цой в своем Instagram выложила видео, на котором продемонстрировала вырванный с «мясом ноготь». Травму артистка получила 26 июля на музыкальном фестивале «Жара». Ее госпитализировали практически в самом начале музыкального фестиваля.
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Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

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Уехавшая на скорой Цой показала окровавленную из-за травмы ногу

Lenta.ruвчера в 22:13

Анита Цой показала вырванный с мясом ноготь на фестивале «Жара»

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Цой впервые показала вырванный с мясом ноготь после госпитализации

Газета.Ruвчера в 22:41

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

РИА Новостивчера в 23:03

Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге

ТАССвчера в 15:20

Аниту Цой увезли с «Жары» на машине скорой помощи

Sputnik Азербайджанвчера в 13:55
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
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Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
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В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
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Политика

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Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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Общество

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Экономика

Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
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Обновлено вчера в 12:29
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Обновлено вчера в 22:49
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
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Происшествия

На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

В пятницу в Египте на строящейся вилле полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени было обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
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В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов

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Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

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С капитана севшего на мель корабля взыскали десять миллионов рублей

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РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

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Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

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Анита Цой
Российская певица
Российская певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем «Анита» начала в 1996 году.
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