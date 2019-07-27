Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногуРИА Новости вчера в 23:03
Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой. Как рассказала сама Цой, она сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке.
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