Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги нацийНева Спорт 00:00

В Гимарайнше (Португалия) на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Игра будет проходить в рамках полуфинальной стадии Лиги наций. Матч пройдёт сегодня, 6 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций

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