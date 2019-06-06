Футбол

Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги нацийНева Спорт вчера в 00:00

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
В Гимарайнше (Португалия) на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Игра будет проходить в рамках полуфинальной стадии Лиги наций. Матч пройдёт сегодня, 6 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.
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