Футбол

Гарет Саутгейт: «В адрес Дэнни Роуза звучали расистские оскорбления»Еженедельник Футбол 03:38

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
Не уверен, что в адрес Стерлинга тоже звучали расистские выкрики. Я успел поговорить с Роузом, но у меня пока не было возможности обсудить произошедшее с Рахимом.
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