Футбол

Англия разгромила Черногорию и другие итоги матчей отбора ЧЕ-2020Soccer.ru вчера в 17:51

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 25 марта.
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