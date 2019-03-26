Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:56

Косово и Болгария сыграли вничью - 1:1. Очко хозяевам встречи принес полузащитник Арбер Зенелли. Англичане набрали 6 очков и возглавили группу А. Болгария набрала 2 очка, Косово и Черногория - по 1 очку, а Чехия - 0.

Футбол Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Общество Яровая призвала смягчить наказание для подростков за нетяжкие преступления Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая призвала смягчить наказание для несовершеннолетних, совершивших нетяжкие преступления.

Экономика ЦБ не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля Банк России не использовал и не будет использовать в будущем операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодной коллегии Минфина РФ.

Общество Российские медики услышали о своих зарплатах от директрисы и рассмеялись Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Общество Учительницу уволили из-за фото в купальнике Как сообщают РИА Новости со ссылкой на передачу "Человек и закон", учительнице русского языка и литературы в Барнауле пришлось уволиться из-за фото в купальнике.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Космос Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Общество Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Авто Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Шоу-бизнес Ольга Бузова не может простить сестре общение с Костенко По второй версии сестры поругались из-за Анастасии Костенко, якобы Анна поддерживает теплые отношения с новой супругой Дмитрия Тарасова.

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.

Экономика Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет "Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Политика Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.

Здоровье В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.

Общество «Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф» «Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.

Экономика Россиянам пообещали пенсионные доплаты Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян до уровня прожиточного минимума по региону.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.