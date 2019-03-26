Футбол

Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:56

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
Косово и Болгария сыграли вничью - 1:1. Очко хозяевам встречи принес полузащитник Арбер Зенелли. Англичане набрали 6 очков и возглавили группу А. Болгария набрала 2 очка, Косово и Черногория - по 1 очку, а Чехия - 0.
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