Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионовПетербургский дневник вчера в 20:35

Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Решающий матч главного европейского клубного турнира пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионов

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