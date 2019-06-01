Футбол

Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионовПетербургский дневник вчера в 20:35

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Решающий матч главного европейского клубного турнира пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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