Футбол

Англия подвинула Испанию. АПЛ снова доминирует в ЕвропеСпорт-Экспресс вчера в 17:05

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22.00 (мск) В субботу финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершится европейский сезон, в котором безраздельно доминировали английские клубы.
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Последний матч футбольного сезона: в Мадриде ждут финала Лиги чемпионов

BFM.ru05:35

Мадрид увидит английский финал футбольной Лиги чемпионов вслед за Москвой

РИА Новостивчера в 17:20

Англия подвинула Испанию. АПЛ снова доминирует в Европе

Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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