Футбол
Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяевЧемпионат 14:34
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Чехии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 22 марта. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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