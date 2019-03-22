Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяевЧемпионат 14:34

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Чехии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 22 марта. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяев

Политика В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию «Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 7 по цене в 11 тыс. рублей представлен в России Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Игры Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых россиян Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.

Футбол Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.

Культура Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Авто Новый Mercedes-AMG получил бронированную версию Канадская компания, специализирующаяся на бронировании заводских автомобилей, представила защищенную версию Mercedes-AMG G 63 нового поколения.

Спорт Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Политика В ООН высказались о статусе Голанских высот Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Здоровье Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Шоу-бизнес Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Происшествия МИД Греции осудил нападение на консульство России в Афинах Министерство иностранных дел Греции в пятницу распространило заявление, в котором осудило произошедшее рано утром нападение на российское дипломатическое учреждение в Афинах.

Политика КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Общество Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.

Политика Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.