Футбол
Англия — Чехия 5:0SM News 21 марта в 23:35
Эрик Дайер
Росс Баркли
|17′
Рахим Стерлинг
|24′
|45′+1′
Павел Кадержабек
Харри Кейн
|45′+2′
|46′
Якуб Янкто
Матей Выдра
|53′
Патрик Шик
Рахим Стерлинг
|62′
Деле Алли
Деклан Райс
|63′
|67′
Владимир Дарида
Лукаш Масопуст
Рахим Стерлинг
|68′
Рахим Стерлинг
Каллум Хадсон-Одои
|70′
|82′
Патрик Шик
Милан Шкода
Томаш Калас
|84′
Англия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
16
Райс
18
Баркли
8
Хендерсон
7
Санчо
9
Кейн
20
Хадсон-Одои
23
Павленка
2
Кадержабек
3
Челюстка
6
Калас
22
Новак
4
Селассие
15
Соучек
12
Масопуст
11
Павелка
20
Выдра
21
Шкода
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня состоятся встречи второго игрового дня отбора на континентальный турнир. 22 марта состоятся ещё восемь встреч отбора на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.
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