Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре МадридаГазета.Ru 15:25
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт". Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Имя нарушителя порядка не разглашается.
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