Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре МадридаГазета.Ru 15:25
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт". Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Имя нарушителя порядка не разглашается.
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Кино
Серебренников зимой начнет съемки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него»
Режиссер Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Происшествия
На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция
Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех побед Роналду
Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Равшана Куркова доказала, что не была красавицей в детстве
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Бывший премьер-министр Украины заявил о крахе оборонной промышленности
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
Обновлено в 08:48
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Как минимум 1 млн компьютеров страдают от главной уязвимости Windows
В компании недавно выпустили патчи, закрывающие уязвимость в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Игры
В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2
Обновлено в 03:43
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в РФ
С 1 июня компания Cadillac принимает заказы в России на спецверсию внедорожника Escalade, которая получила название Sport Edition.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время
У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
Обновлено в 17:04
Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13