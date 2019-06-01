Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре МадридаГазета.Ru 15:25

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт". Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Имя нарушителя порядка не разглашается.

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

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